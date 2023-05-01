Стала известна третья пара второго раунда Кубка Стэнли
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они прошли в следующий раунд турнира.
Таким образом, определилась третья пара участников второго раунда Кубка Стэнли. «Сиэтл» в 1/4 финала турнира сыграет с «Далласом», который оказался сильнее «Миннесоты» на предыдущей стадии.
Ранее определились ещё две пары четвертьфиналистов: «Торонто» сыграет с «Флоридой», а «Вегас» встретится с «Эдмонтоном».
Завтра, 2 мая, определится последняя пара четвертьфиналистов. Победитель пары «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» встретится во втором раунде кубка с «Каролиной».
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