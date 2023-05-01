Эмоции игроков «Сиэтла» после финальной сирены в седьмом матче серии с «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они прошли в следующий раунд турнира.

После финальной сирены игроки и тренерский штаб «Сиэтла» ярко отпраздновали первую в истории победу в стартовом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

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Отметим, что «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, которому удалось в своём дебютном плей-офф выиграть серию у действующего обладателя Кубка Стэнли.

В следующем раунде «Кракен» сыграет с «Даллас Старз», которые были сильнее «Миннесоты Уайлд» со счётом 4-2 в серии. Первый матч состоится на льду «звёзд» 3 мая.