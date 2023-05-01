Видео эмоций игроков «Флориды» после выхода в следующий раунд плей-офф НХЛ
Поделиться
Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Эта победа вывела команду в следующий раунд плей-офф. Игроки отреагировали на данное событие невероятно эмоционально.
В составе «Флориды» забивали Брэндон Монтур (дважды), Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 33 сейва и отметился одной результативной передачей.
За «Бостон» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Отметим, что по ходу матча «Бостон» уступал со счётом 0:2.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
08:30
-
08:17
-
08:16
-
08:10
-
08:07
-
08:06
-
07:50
-
07:31
-
07:30
-
07:13
-
07:09
-
07:00
-
06:38
-
04:55
-
03:23
-
02:39
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:22
-
23:10
-
22:52
-
22:36
-
22:22
-
21:49
-
21:29
-
21:09
-
20:51
-
20:22
-
20:13
-
20:05
-
19:40
-
19:28
-
19:17
-
19:08
-
18:44
-
18:39
Партнерский контент