Видео эмоций игроков «Флориды» после выхода в следующий раунд плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Эта победа вывела команду в следующий раунд плей-офф. Игроки отреагировали на данное событие невероятно эмоционально.

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В составе «Флориды» забивали Брэндон Монтур (дважды), Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 33 сейва и отметился одной результативной передачей.

За «Бостон» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Отметим, что по ходу матча «Бостон» уступал со счётом 0:2.