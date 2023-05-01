Реакция игроков «Бостона» на сенсационный вылет из розыгрыша Кубка Стэнли

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

После окончания матча игроки «Брюинз» всем составом обнялись с капитаном клуба Патрисом Бержероном, у которого заканчивается контракт по окончании сезона-2022/2023 и который, вероятнее всего, завершит карьеру. Последним с Бержероном эмоционально обнялся давний партнёр по «Бостону» Брэд Маршан, после чего хоккеисты покинули лёд.

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Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, записав в свой актив 135 очков. В решающем матче российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.