Нападающий Дубакин вернулся в «Сибирь», он выступал на правах аренды в «Амуре»

Нападающий Сергей Дубакин вернулся в «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
22-летний форвард провёл минувший сезон в «Амуре» на правах аренды, где стал вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками. Контракт хоккеиста действовал до 30 апреля 2024 года, сибиряки продлили его до 30 апреля 2025 года.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 94 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+10».
Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше плей-офф уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.
Напомним, накануне «Сибирь» сделала квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи и объявила о расставании с семью хоккеистами, которые стали неограниченно свободными агентами.
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