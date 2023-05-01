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«Больно и тяжело». Бержерон — о вылете «Бостона» в первом раунде Кубка Стэнли

«Больно и тяжело». Бержерон — о вылете «Бостона» в первом раунде Кубка Стэнли
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Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал сенсационный вылет из розыгрыша Кубка Стэнли в серии с «Флоридой Пантерз» (3-4).

«Очень сложно. Очевидно, что это не тот результат, которого мы хотели, и мы очень разочарованы. Особенно с такой командой, которая у нас была.

Больно, но что есть, то есть. Мы боролись изо всех сил, боролись за это весь год. Тяжело», — приводит слова Бержерона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков.

После окончания матча игроки «Брюинз» всем составом обнялись с Бержероном. Последним с капитаном «Брюинз» эмоционально обнялся давний партнёр по «Бостону» Брэд Маршан, после чего хоккеисты покинули лёд.

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