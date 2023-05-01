Нападающий системы «Вегаса» Максим Марушев вернётся в Россию

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Хендерсон Силвер Найтс», фарм-клуба «Вегас Голден Найтс», Максим Марушев вернётся в Россию, сообщил ТАСС агент хоккеиста Шуми Бабаев.
«Возвращается Максим Марушев. Права на него у «Ак Барса», с ним мы в плотном контакте и принимаем решение, как лучше будет клубу и игроку. Но он принял решение вернуться, так как всё, что мог, он там сделал, шансов наверху ему там не дали», — цитирует Бабаева ТАСС.
Последние два сезона 24-летний Марушев выступал за «Хендерсон». В 64 матчах нынешнего сезона АХЛ Максим набрал 17 (7+10) очков.
В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Марушев был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под общим 215-м номером. На юниорском чемпионате мира 2017 года хоккеист завоевал бронзовые медали.
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