Нападающий системы «Вегаса» Максим Марушев вернётся в Россию

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Хендерсон Силвер Найтс», фарм-клуба «Вегас Голден Найтс», Максим Марушев вернётся в Россию, сообщил ТАСС агент хоккеиста Шуми Бабаев.

«Возвращается Максим Марушев. Права на него у «Ак Барса», с ним мы в плотном контакте и принимаем решение, как лучше будет клубу и игроку. Но он принял решение вернуться, так как всё, что мог, он там сделал, шансов наверху ему там не дали», — цитирует Бабаева ТАСС.

Последние два сезона 24-летний Марушев выступал за «Хендерсон». В 64 матчах нынешнего сезона АХЛ Максим набрал 17 (7+10) очков.

В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Марушев был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под общим 215-м номером. На юниорском чемпионате мира 2017 года хоккеист завоевал бронзовые медали.