Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд Кубка Стэнли — 2023
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В розыгрыше Кубка Стэнли завершились семь из восьми серий первого раунда. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд плей-офф — 2023.
«Колорадо Эвеланш» (победа в Кубке Стэнли — 2022), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021), «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), «Бостон Брюинз» (2011) вылетели в первом раунде. «Вашингтон Кэпиталз» (2018), «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017), «Чикаго Блэкхоукс» (2010, 2013, 2015), «Сент-Луис Блюз» (2019), «Детройт Ред Уингз» (2008), «Анахайм Дакс» (2007) в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023 не попали.
Из девяти оставшихся команд последним чемпионом Национальной хоккейной лиги была «Каролина Харрикейнз» в 2006 году.
Напомним, второй раунд плей-офф НХЛ стартует 2 мая.
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