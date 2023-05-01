Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд Кубка Стэнли — 2023

В розыгрыше Кубка Стэнли завершились семь из восьми серий первого раунда. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд плей-офф — 2023.

«Колорадо Эвеланш» (победа в Кубке Стэнли — 2022), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021), «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), «Бостон Брюинз» (2011) вылетели в первом раунде. «Вашингтон Кэпиталз» (2018), «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017), «Чикаго Блэкхоукс» (2010, 2013, 2015), «Сент-Луис Блюз» (2019), «Детройт Ред Уингз» (2008), «Анахайм Дакс» (2007) в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023 не попали.

Из девяти оставшихся команд последним чемпионом Национальной хоккейной лиги была «Каролина Харрикейнз» в 2006 году.

Напомним, второй раунд плей-офф НХЛ стартует 2 мая.