Нападающий Адам Лишка продлил контракт с «Северсталью»
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Словацкий хоккеист Адам Лишка продлил с «Северсталью» контракт на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на директора череповецкого клуба Николая Канакова.
«Лишка продлил с клубом отношения на следующий сезон», — сказал Канаков ТАСС.
23-летний форвард перешёл в череповецкий клуб в 2019 году. В сезоне-2022/2023 Лишка набрал 25 (11+14) очков в 64 матчах регулярного сезона. В пяти встречах Кубка Гагарина Адам записал на свой счёт одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Лишка в прошлом году выступал на чемпионате мира, где в восьми матчах набрал четыре (1+3) результативных балла.
Сегодня стало известно, что нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покинули «Северсталь» по истечении контрактов.
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