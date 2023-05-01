Нападающий Адам Лишка продлил контракт с «Северсталью»

Словацкий хоккеист Адам Лишка продлил с «Северсталью» контракт на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на директора череповецкого клуба Николая Канакова.

«Лишка продлил с клубом отношения на следующий сезон», — сказал Канаков ТАСС.

23-летний форвард перешёл в череповецкий клуб в 2019 году. В сезоне-2022/2023 Лишка набрал 25 (11+14) очков в 64 матчах регулярного сезона. В пяти встречах Кубка Гагарина Адам записал на свой счёт одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Лишка в прошлом году выступал на чемпионате мира, где в восьми матчах набрал четыре (1+3) результативных балла.

Сегодня стало известно, что нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покинули «Северсталь» по истечении контрактов.