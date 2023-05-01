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Третий бомбардир среди защитников в регулярке Пыленков продлил контракт с «Северсталью»

Третий бомбардир среди защитников в регулярке Пыленков продлил контракт с «Северсталью»
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Защитник «Северстали» Даниил Пыленков продлил контракт с клубом на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора череповецкого клуба Николая Канакова.

«Он продлил с нами отношения на два сезона», — заявил Канаков в интервью ТАСС.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». Он стал третьим бомбардиром клуба среди защитников в регулярке. В плей-офф на счету 22-летнего игрока обороны пять (1+4) очков в семи матчах серии первого раунда с ЦСКА. Пыленков был обменян по ходу сезона из СКА в «Северсталь».

Всего в КХЛ на счету Пыленкова 201 матч, в которых защитник набрал 63 очка — забросил 16 шайб и отдал 47 результативных передач. Показатель полезности составил «+27».

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