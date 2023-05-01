Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетили баню
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Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетили баню. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба в официальном телеграм-канале.
«Кубок и баня отлично сочетаются! С лёгким паром, чемпионы», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 апреля 2023 года в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и в третий раз в своей истории.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил уверенность, что голкипер Иван Федотов вернётся в армейский клуб после прохождения службы.
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