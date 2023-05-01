«Задачи будут максимальные». Бывший главный тренер «Амура» Епанчинцев возглавил «Югру»
Поделиться
Бывший главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев возглавил «Югру», сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ханты-мансийского клуба Василия Филипенко. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Вадим Епанчинцев подписал контракт с «Югрой» на год. Задачи будут максимальные», — сообщил Филипенко ТАСС.
В текущем сезоне «Амур», руководимый Епанчинцевым, занял 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина. «Югра» в сезоне-2022/2023 выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступила в серии клубу «Горняк-УГМК» (2-4). В 2021 году команда из Ханты-Мансийска под руководством Епанчинцева выиграла Кубок Петрова.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:10
-
10:57
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:11
-
09:10
-
09:05
-
08:57
-
08:50
-
08:50
Партнерский контент