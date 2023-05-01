«Задачи будут максимальные». Бывший главный тренер «Амура» Епанчинцев возглавил «Югру»

Бывший главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев возглавил «Югру», сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ханты-мансийского клуба Василия Филипенко. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Вадим Епанчинцев подписал контракт с «Югрой» на год. Задачи будут максимальные», — сообщил Филипенко ТАСС.

В текущем сезоне «Амур», руководимый Епанчинцевым, занял 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина. «Югра» в сезоне-2022/2023 выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступила в серии клубу «Горняк-УГМК» (2-4). В 2021 году команда из Ханты-Мансийска под руководством Епанчинцева выиграла Кубок Петрова.