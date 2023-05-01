Форвард Артём Михеев стал первым новичком «Сибири» в межсезонье

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил однолетний контракт с нападающим Артёмом Михеевым, сообщает пресс-служба новосибирцев.

27-летний хоккеист является воспитанником казанского «Ак Барса». В КХЛ он дебютировал в составе родного клуба в 2015 году. Сезон-2016/2017 провёл в магнитогорском «Металлурге», затем вернулся в Казань, где отыграл почти три сезона. По ходу третьего оказался в челябинском «Тракторе».

Во время сезона-2020/2021 перешёл в «Торпедо», где и играл по настоящий момент. Всего за нижегородскую команду в регулярных чемпионатах Михеев провёл 111 матчей и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей за 13 сыгранных встреч.

Ранее стало известно о возвращении в «Сибирь» из аренды в «Амуре» нападающего Сергея Дубакина.