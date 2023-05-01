Защитники Руслан Ибатуллин и Алексей Соловьёв пополнили состав «Адмирала»

Защитники Руслан Ибатуллин и обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Алексей Соловьёв пополнили состав «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточников. Соглашения рассчитаны на один год.
В сезоне-2022/2023 Ибатуллин провёл за «Адмирал» 34 матча и заработал два (1+1) очка. Показатель полезности составил «-2». Напомним, профессиональную карьеру Руслан начал в уфимском «Толпаре» (МХЛ). Он выступал за «Кулагер» (Петропавловск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Сарыарку» (Караганда), «Ермак» (Ангарск), «Сокол» (Красноярск), «Металлург» (Новокузнецк).
В 2020 году Соловьёв вернулся в Россию из США и подписал контракт с «Авангардом». С омским клубом игрок завоевал главный трофей КХЛ. Затем пару лет он выступал в Высшей хоккейной лиге. Минувший сезон Алексей провёл в стане «Сибири». За сибиряков он сыграл 34 матча и заработал три (1+2) очка. Показатель полезности составил «+2».
Также, вернулся в «Адмирал» форвард Павел Махановский. Одностороннее соглашение рассчитано на один год. Последний сезон Павел провёл в стане хабаровских «тигров». За «Амур» выходил в каждом матче регулярного чемпионата, заработал 7 (5+2) очков, коэффициент полезности «-8».
- 1 мая 2023
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