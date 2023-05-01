«Сибирь» подписала контракт с защитником Динаром Хамидуллиным
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с защитником Динаром Хамидуллиным, сообщает пресс-служба новосибирцев.
29-летний игрок обороны является воспитанником казанского «Ак Барса». Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/2016 в составе череповецкой «Северстали», сыграв 18 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Затем в карьере защитника было пять сезонов в ВХЛ за «Нефтяник» из Альметьевcка.
В 2021 году хоккеист перешёл в «Адмирал», где и играл по настоящий момент. В минувшем сезоне провёл 42 матча в регулярном чемпионате, набрав четыре (1+3) результативных балла, и восемь игр в плей-офф с двумя (1+1) очками.
Ранее «Сибирь» заключила однолетний контракт с нападающим Артёмом Михеевым.
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