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«Торпедо» и «Югра» произвели первый обмен межсезонья

«Торпедо» и «Югра» произвели первый обмен межсезонья
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«Торпедо» и «Югра» произвели обмен – в Нижний Новгород отправился защитник Арсений Варлаков, а ханты-мансийцы получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

19-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Югру» 46 матчей, в которых отметился 11 результативными передачами при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей, в которых Варлаков забил гол и отдал три результативные передачи в серии с «Горняком-УГМК». Также Варлаков успел сыграть в плей-офф МХЛ за «Мамонтов Югры», где за девять матчей отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».

Напомним, «Югра», заняв первое место в турнирной таблице ВХЛ, в первом раунде плей-офф уступила «Горняку-УГМК».

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