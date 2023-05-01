«Торпедо» и «Югра» произвели первый обмен межсезонья

«Торпедо» и «Югра» произвели обмен – в Нижний Новгород отправился защитник Арсений Варлаков, а ханты-мансийцы получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
19-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Югру» 46 матчей, в которых отметился 11 результативными передачами при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей, в которых Варлаков забил гол и отдал три результативные передачи в серии с «Горняком-УГМК». Также Варлаков успел сыграть в плей-офф МХЛ за «Мамонтов Югры», где за девять матчей отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».
Напомним, «Югра», заняв первое место в турнирной таблице ВХЛ, в первом раунде плей-офф уступила «Горняку-УГМК».
- 1 мая 2023
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:10
-
10:57
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:11
-
09:10