ЦСКА продлил контракт с 19-летним форвардом на четыре года

Нападающий Матвей Васин продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Срок соглашения 19-летнего хоккеиста рассчитан на четыре года, до конца сезона-2026/2027.

Выпускник хоккейной школы ЦСКА провёл три сезона за «Красную Армию» и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги в 2022 году. В сезоне-2022/2023 Матвей стал капитаном команды, а также дебютировал в ВХЛ и КХЛ, сыграв за «Звезду» и ЦСКА соответственно. В ВХЛ Васин забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В Континентальной хоккейной лиге Матвей сыграл четыре матча и отметился забитым голом.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Ранее нападающий Павел Карнаухов продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2025/2026.