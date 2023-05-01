Нападающий Дронык продлил контракт с ЦСКА на четыре года
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Нападающий Василий Дронык продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Срок соглашения 19-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на четыре года, до конца сезона-2026/2027.
Выпускник хоккейной школы ЦСКА провёл три сезона за «Красную Армию» и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги в 2022 году. В сезоне-2022/2023 Василий дебютировал в ВХЛ и КХЛ, сыграв за «Звезду» и ЦСКА соответственно. В составе главной команды клуба он успел отметиться заброшенной шайбой в 11 сыгранных матчах.
Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.
Ранее ЦСКА продлил контракт с 19-летним нападающим Матвеем Васиным.
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