Нападающий Дронык продлил контракт с ЦСКА на четыре года

Нападающий Василий Дронык продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Срок соглашения 19-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на четыре года, до конца сезона-2026/2027.

Выпускник хоккейной школы ЦСКА провёл три сезона за «Красную Армию» и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги в 2022 году. В сезоне-2022/2023 Василий дебютировал в ВХЛ и КХЛ, сыграв за «Звезду» и ЦСКА соответственно. В составе главной команды клуба он успел отметиться заброшенной шайбой в 11 сыгранных матчах.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Ранее ЦСКА продлил контракт с 19-летним нападающим Матвеем Васиным.