Сушинский: желаю сборной «Россия 25» не опозориться в матчах с Казахстаном и Беларусью

Чемпион мира и бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал майские игры сборной «Россия 25».

«Буду ли я следить за турне сборной «Россия 25»? Нет. Я даже не знал, что оно будет. Как я должен был следить? Мне не интересно смотреть, как сборная России играет со сборными Беларуси и Казахстана.

Что пожелать Роману Ротенбергу? А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду. Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Беларусси? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они неинтересны», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Серия матчей сборной «Россия 25» пройдёт со 2 по 16 мая в пяти городах России, Беларуси и Казахстана.