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«Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024

«Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024
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Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракты с помощниками главного тренера Юрием Трубачёвым и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Помимо этого, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Напомним, ранее Ярослав объявил о завершении игровой карьеры и теперь официально переходит на тренерскую работу.

Полностью тренерский штаб «Металлурга» на сезон-2023/2024 выглядит так:
главный тренер: Андрей Разин;
помощники главного тренера: Юрий Трубачёв, Евгений Михалкевич, Ярослав Хабаров;
тренер вратарей: Клемен Мохорич;
тренеры по общефизической подготовке: Сергей Киприянов и Сергей Якимович.

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