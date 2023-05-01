«Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024

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Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракты с помощниками главного тренера Юрием Трубачёвым и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Помимо этого, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Напомним, ранее Ярослав объявил о завершении игровой карьеры и теперь официально переходит на тренерскую работу.

Полностью тренерский штаб «Металлурга» на сезон-2023/2024 выглядит так:

главный тренер: Андрей Разин;

помощники главного тренера: Юрий Трубачёв, Евгений Михалкевич, Ярослав Хабаров;

тренер вратарей: Клемен Мохорич;

тренеры по общефизической подготовке: Сергей Киприянов и Сергей Якимович.