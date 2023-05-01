Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» рассказало о ситуации с контрактами игроков

Минское «Динамо» рассказало о ситуации с контрактами игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба минского «Динамо» в телеграм-канале рассказало о ситуации с контрактами игроков клуба.

Квалификационные предложения получили: вратарь Антон Масальский; защитники: Сергей Сапего, Дмитрий Дерябин, Джозеф Душак и Илья Сушко; нападающие: Владимир Алистров, Игорь Мартынов и Ник Мёркли.

На рынок свободных агентов вышли следующие хоккеисты: защитники: Шон Лалонд, Марк Барберио, Джон Гилмор и Илья Шинкевич; нападающие: Артём Демков, Брэндон Козун, Денис Мосалёв, Седрик Пакетт, Райан Спунер и Сергей Шумаков и Павел Варфоломеев.

Продолжают действовать контракты с 10 игроками: Романом Горбуновым, Виталием Пинчуком, Никитой Пышкайло, Валентином Демченко, Александром Суворовым, Мирославом Михалёвым, Степаном Звягиным, Егором Игнатенко, Егором Клавдиевым, Вадимом Морозом.

Сообщается, что Алексею Колосову, Сергею Кузнецову и Даниилу Сотишвили также сделаны квалификационные предложения, согласно которым права на игроков закреплены за клубом без выхода на рынок ограниченно свободных агентов. Такие предложения можно делать хоккеистам в возрасте не старше 21 года, т.е. спортсменам 2002 года рождения и младше.

Ранее магнитогорский «Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову.

Материалы по теме
«Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт Алистрову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023