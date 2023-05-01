В московском «Динамо» прокомментировали обмен с «Северсталью»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен с «Северсталью», в результате которого в стан бело-голубых перешёл защитник Даниил Пыленков.
«В результате обмена наши ряды пополнил молодой защитник Даниил Пыленков. В особом представлении он не нуждается. В 22 года у Даниила больше 200 матчей в КХЛ. Думаю, это только начало большого пути. Мы получили хорошее усиление в защитную линию.
Хочется сказать тёплые слова в адрес ребят, которые отправляются в Череповец. Александр Скоренов и Эмиль Пьянов в прошлом сезоне здорово себя проявили в нашей системе, что привело к заинтересованности со стороны «Северстали». Расставание с ними — непростое решение. Уверен, все стороны выиграют от данного обмена», — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».
- 1 мая 2023
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