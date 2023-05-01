Нападающий Александр Кадейкин рассказал о своём переходе в СКА

Нападающий Александр Кадейкин, подписавший двухлетний контракт со СКА, рассказал о своём переходе в армейский клуб.

«Рад вернуться в Питер. Уже хочется ощутить эту атмосферу — она особенная. Несмотря на то, что сейчас только 1 мая, уже очень хочется сыграть первые матчи дома. Возвращение будет лёгким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком.

Знаю, в СКА отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают. В команде есть всё для постановки самых высоких задач: болельщики, коллектив в раздевалке, персонал и профессиональный тренерский штаб. Словом, есть всё, чтобы выиграть Кубок. Скоро увидимся!» — цитирует Кадейкина пресс-служба СКА.

В минувшем сезоне Кадейкин побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев».