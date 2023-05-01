ХК «Сочи» заключил контракты с тремя хоккеистами
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ХК «Сочи» заключил контракты на два года с защитником Артёмом Аляевым и нападающим Кириллом Рассказовым. С форвардом Антоном Сагадеевым соглашение заключено на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
28-летний Аляев в прошедшей регулярке провёл 53 матча за хабаровский «Амур». В этих матчах игрок обороны набрал 14 (2+12) результативных баллов.
30-летний Рассказов прошлый сезон играл в «Витязе». В 68 встречах нападающий забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+20». В плей-офф за три встречи Кирилл очков не набрал.
29-летний Сагадеев в сезоне-2022/2023 сыграл 66 матчей за астанинский «Барыс». В них форвард записал на свой счёт 23 (16+7) очка.
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