Даниил Пыленков прокомментировал переход в московское «Динамо»

Защитник Даниил Пыленков, ставший игроком «Динамо» в результате обмена с «Северсталью», поделился эмоциями от перехода в московскую команду.

«Спасибо! Рад присоединиться к такому клубу, как «Динамо». Очень взволнован новым вызовом, но в то же время и мотивирован. С нетерпением жду начала сезона. Хочу выразить слова благодарности «Северстали» и всему Череповцу за поддержку и доверие. Желаю клубу только удачи!

Самый главный приоритет — играть и побеждать. Любой игрок хочет бороться за Кубок Гагарина. В «Динамо» собирается неплохая команда, а значит, есть все шансы на отличный результат есть. Удалось ли поговорить с главным тренером? Пока что не удалось, но, думаю, скоро это обсудим. Главное — приносить пользу команде и помогать добывать победы. Готовлюсь к большой и плодотворной работе. А поставят в большинство или меньшинство — будет зависеть от того, как себя проявлю», — приводит слова Пыленкова пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.