«Сибирь» назначила Евгения Королёва на пост ассистента главного тренера

Евгений Королёв занял пост ассистента главного тренера «Сибири» по работе с защитниками. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

44-летний Королёв в годы игровой карьеры выступал за «Лондон Найтс», «Лоуэлл Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Вулвз», «Бриджпорт Айлендерс», «Локомотив», московское «Динамо» и ряд других российских команд.

С 2016 года Королёв начал тренерскую карьеру, работая в штабе астанинского «Барыса». Затем он работал в других клубах из Казахстана: «Темиртау» и «Сарыарка». С 2021-го тренировал «Кузнецких Медведей».