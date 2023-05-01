«Сибирь» назначила Евгения Королёва на пост ассистента главного тренера
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Евгений Королёв занял пост ассистента главного тренера «Сибири» по работе с защитниками. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
44-летний Королёв в годы игровой карьеры выступал за «Лондон Найтс», «Лоуэлл Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Вулвз», «Бриджпорт Айлендерс», «Локомотив», московское «Динамо» и ряд других российских команд.
С 2016 года Королёв начал тренерскую карьеру, работая в штабе астанинского «Барыса». Затем он работал в других клубах из Казахстана: «Темиртау» и «Сарыарка». С 2021-го тренировал «Кузнецких Медведей».
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