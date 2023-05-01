Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» назначила Евгения Королёва на пост ассистента главного тренера

«Сибирь» назначила Евгения Королёва на пост ассистента главного тренера
Комментарии

Евгений Королёв занял пост ассистента главного тренера «Сибири» по работе с защитниками. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

44-летний Королёв в годы игровой карьеры выступал за «Лондон Найтс», «Лоуэлл Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Вулвз», «Бриджпорт Айлендерс», «Локомотив», московское «Динамо» и ряд других российских команд.

С 2016 года Королёв начал тренерскую карьеру, работая в штабе астанинского «Барыса». Затем он работал в других клубах из Казахстана: «Темиртау» и «Сарыарка». С 2021-го тренировал «Кузнецких Медведей».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023