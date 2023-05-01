«Сочи» объявил о подписании контракта с Глебом Корягиным
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Бывший защитник «Амура» Глеб Корягин подписал односторонний однолетний контракт с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба в телеграм-канале.
«28-летний защитник является воспитанником московского «Динамо», выступает в КХЛ с 2013 года. В его активе четыре сезона в «Динамо», один – в «Ладе» и пять сезонов в «Амуре». В минувшем сезоне в составе хабаровского клуба Глеб Корягин сыграл 64 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-12». В общей сложности в КХЛ в его активе 424 матча в регулярных чемпионатах и 56 (13+43) очков. В 18 матчах Кубка Гагарина – 1 (0+1) результативный балл. Защитник привлекался в олимпийскую сборную России», — сказано в заявлении сочинской команды.
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