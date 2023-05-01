«Авангард» обменялся хоккеистами с «Северсталью»

Омский «Авангард» в своём телеграм-канале объявил об обмене хоккеистами с «Северсталью»: в Череповец отправится защитник Тимофей Давыдов. В обратном направлении последовал нападающий Дмитрий Соловьёв, с которым омичи заключил двусторонний контракт.

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит Тимофея Давыдова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении омичей.

В прошедшем сезоне Соловьёв был командирован в воронежский клуб Высшей хоккейной лиги «Буран», за который провел 27 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

В прошлом сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту турнира в лице казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина проиграл ЦСКА (3:4).