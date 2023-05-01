«Авангард» обменялся хоккеистами с «Северсталью»
Поделиться
Омский «Авангард» в своём телеграм-канале объявил об обмене хоккеистами с «Северсталью»: в Череповец отправится защитник Тимофей Давыдов. В обратном направлении последовал нападающий Дмитрий Соловьёв, с которым омичи заключил двусторонний контракт.
«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит Тимофея Давыдова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении омичей.
В прошедшем сезоне Соловьёв был командирован в воронежский клуб Высшей хоккейной лиги «Буран», за который провел 27 матчей и набрал 12 (7+5) очков.
В прошлом сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту турнира в лице казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина проиграл ЦСКА (3:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2023
-
17:42
-
17:36
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:49
-
16:46
-
16:30
-
16:14
-
15:59
-
15:38
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
Партнерский контент