«Калгари» уволил Дэррила Саттера с поста главного тренера команды
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. В нынешнем сезоне канадская команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.
«От имени владельцев и всех фанатов «Калгари Флэймз» мы хотим поблагодарить Дэррила за долгие годы работы в команде», — сказал президент и главный исполнительный директор «Калгари» Джон Бин.
В начале октября 2022 года Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025-го. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.
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