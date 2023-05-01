Максим Грошев заключил трёхлетний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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Российский нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Максим Грошев заключил трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба «молний» на официальном сайте.
21-летний Максим Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде (85-е место) на драфте НХЛ 2020 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 34 матчах за СКА в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) очков. Нападающий также заработал 18 (9+9) очков в 22 матчах за «СКА-Нева» в розыгрыше ВХЛ сезона-2022/2023.
Максим Грошев выступал за сборную России до 20 лет на чемпионатах мира среди юниоров 2020 и 2021 годов, сделав две результативные передачи на турнире двухлетней давности.
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