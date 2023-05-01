Вайсфельд: интерес к матчам сборной «России 25» будет таким же большим, как и год назад

Известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд считает, что в нынешней сборной России, которой предстоят товарищеские матчи в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске многие ребята через некоторое время могут выйти на лидирующие позиции и в своих клубах, и в национальной сборной.
«В команде у Романа Ротенберга собраны практически все сильнейшие игроки в возрасте от 23 до 25 лет за исключением нескольких ребят из команд-финалистов Кубка Гагарина. Многие ребята из этой команды уже вышли на ведущие роли в своих клубах, а кто-то, возможно, заявит о себе в полный голос в следующем сезоне.
Матчи против Белоруссии и Казахстана дадут необходимый опыт в международных играх. Уверен, что интерес к предстоящим матчам будет таким же большим, как и год назад, когда на играх между сборными России и Белоруссии были аншлаги», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
- 1 мая 2023
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