Герман Титов: турне «России 25» необходимо и для игроков, и для тренеров

Бывший нападающий сборной России и экс главный тренер нескольких клубов КХЛ Герман Титов считает, что турне нашей команды по пяти городам – отличный шанс для молодых игроков заявить о себе в полный голос.
«В нынешнее непростое время, когда сборная России отстранена от участия в крупных международных турнирах, подобное турне необходимо как для ребят, так и для тренеров. Костяк нынешней сборной хорошо известен главному тренеру Роману Ротенбергу по совместной работе в СКА. Этот специалист доверяет молодым, а те стараются проявить себя наилучшим образом. В сборной для ребят создаются все условия для прогресса, повышения мастерства.
Полностью поддерживаю идею проведения серии матчей в разных городах. Российский хоккейный болельщик заслужил видеть воочию сильнейших игроков России. Я некоторое время работал в Челябинске и прекрасно знаю, что в этом городе хоккей – вид спорта номер один. С возглавляемыми мною командами неоднократно был в Астане, и предстоящий там турнир я бы сравнил с декабрьским Кубком Первого канала. Для всех игроков сборной России это бесценный опыт, а для игроков – возможность заявить о себе в полный голос», — сказал Титов «Чемпионату».
- 1 мая 2023
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