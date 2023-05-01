Действующий победитель МХЛ Николай Воеводин возглавил «СКА-Нева»

Бывший главный тренер «Чайки» Николай Воеводин занял аналогичную должность в клубе «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Александр Титов покинул команду.
За время игровой карьеры Воеводин выступал за нижегородское «Торпедо» и команды системы нижнекамского «Нефтехимика». Тренерскую карьеру начал в 2009 году в команде «Торпедо», составленной из игроков 1996 года рождения. Также в качестве тренера работал с командами «Лада» и ХК «Саров». В 2019 году возглавил нижегородскую «Чайку», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге, и в сезоне-2022/2023 привёл команду к победе в Кубке Харламова. По итогам сезона был признан лучшим тренером МХЛ.
«СКА благодарит Александра Титова за работу на тренерском мостике, а также приветствует Николая Воеводина и желает ему успехов!» — сказано в заявлении СКА.
- 1 мая 2023
-
21:20
-
20:52
-
20:38
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:02
-
18:09
-
18:00
-
17:42
-
17:36
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:49
-
16:46
-
16:30
-
16:14
-
15:59
-
15:38
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09