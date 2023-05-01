Действующий победитель МХЛ Николай Воеводин возглавил «СКА-Нева»

Бывший главный тренер «Чайки» Николай Воеводин занял аналогичную должность в клубе «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Александр Титов покинул команду.

За время игровой карьеры Воеводин выступал за нижегородское «Торпедо» и команды системы нижнекамского «Нефтехимика». Тренерскую карьеру начал в 2009 году в команде «Торпедо», составленной из игроков 1996 года рождения. Также в качестве тренера работал с командами «Лада» и ХК «Саров». В 2019 году возглавил нижегородскую «Чайку», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге, и в сезоне-2022/2023 привёл команду к победе в Кубке Харламова. По итогам сезона был признан лучшим тренером МХЛ.

«СКА благодарит Александра Титова за работу на тренерском мостике, а также приветствует Николая Воеводина и желает ему успехов!» — сказано в заявлении СКА.