Павел Карнаухов прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился эмоциями от продления контракта с московской командой на три года.

«Очень рад и горд, что продолжу защищать армейские цвета. Я уже в ЦСКА много лет. Первые победы случились еще в детской хоккейной школе ЦСКА. Дальше с «Красной Армией» мы выигрывали Кубок Харламова, в составе главной команды — трижды Кубок Гагарина. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче сезона. Наш очередной кубок — для вас, армейцы. Увидимся в новом сезоне! Будем продолжать победные традиции!» — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В прошедшем регулярном чемпионате Карнаухов провёл 60 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 27 игр и 8 (3+5) результативных баллов.