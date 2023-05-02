Музыкант Snoop Dogg подтвердил желание стать совладельцем «Оттавы»

Музыкант Snoop Dogg прокомментировал информацию о том, что он хочет стать совладельцем хоккейного клуба «Оттава Сенаторз».

Удивительно, что Неко Спарс пытается сделать в Оттаве, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу привнести хоккей в наше сообщество», — написал музыкант в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Snoop Dogg объединился с предпринимателем Неко Спарксом в деле о возможной покупке клуба. Также отмечалось, что стать владельцем «Оттавы» хочет и актёр Райан Рейнольдс, владеющий валлийским футбольным клубом «Рексем».

Напомним, прошлый сезон «Оттава» завершила на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков.