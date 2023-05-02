Музыкант Snoop Dogg подтвердил желание стать совладельцем «Оттавы»
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Музыкант Snoop Dogg прокомментировал информацию о том, что он хочет стать совладельцем хоккейного клуба «Оттава Сенаторз».
Удивительно, что Неко Спарс пытается сделать в Оттаве, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу привнести хоккей в наше сообщество», — написал музыкант в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что Snoop Dogg объединился с предпринимателем Неко Спарксом в деле о возможной покупке клуба. Также отмечалось, что стать владельцем «Оттавы» хочет и актёр Райан Рейнольдс, владеющий валлийским футбольным клубом «Рексем».
Напомним, прошлый сезон «Оттава» завершила на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков.
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