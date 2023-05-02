Игорь Шестёркин запустил шайбой в игрока «Нью-Джерси»

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В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.

В одном из эпизодов игры российский голкипер Игорь Шестёркин запустил шайбу в игрока соперников.

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В составе победителей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отметились Майкл Маклауд, Томаш Татар, Эрик Хаула, а также Йеспер Братт, забивший в пустые ворота.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 20 спасений. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко по ходу матча результативными действиями отметиться не смогли.

«Нью-Джерси» одержал победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной».