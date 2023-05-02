«Нью-Джерси» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2012-го, тогда клуб дошёл до финала

В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.
«Дэвилз» пробились во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб в итоге дошёл до финала, где проиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2-4). Примечательно, что на пути к финалу Кубка Стэнли 11 лет назад в финале Восточной конференции «дьяволы» нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).
С тех пор «Нью-Джерси» лишь однажды принимал участие в плей-офф — в 2018 году американская команда в первом раунде проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4). Теперь следующим соперником «Нью-Джерси» в текущем розыгрыше станет «Каролина Харрикейнз».
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