Панарин не набрал очков в шести матчах кряду. На его счету две передачи в плей-офф НХЛ
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В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.
Российский форвард Артемий Панарин по ходу матча результативными действиями отметиться не сумел. Таким образом, этот матч стал для Панарина шестым кряду, в котором он не смог забросить шайбу или отдать результативную передачу.
Панарин сумел отличиться результативными действиями лишь в первом матче серии, где записал в свой актив две голевые передачи.
Напомним, в 82-х матчах регулярного сезона в активе Панарина 29 голов и 63 результативных паса.
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