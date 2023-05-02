А. Юдин — о словах Сушинского: не понимаю, как можно так относиться к сборной

Экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин удивлён словами Максима Сушинского относительно сборной России и предстоящей серии игр в четырёх российских городах и Минске.

«Удивили слова Максима. Я вообще не понимаю, как можно так относиться к сборной России и говорить такие вещи? Я, конечно, не знаю, в каком тогда состоянии был Сушинский. Но в последнее время из него прёт сплошной негатив. Так нельзя. Если нам не нужны матчи, то других не будет, это же ясно. Мы же не можем на это повлиять. Или он этого не понимает? Так может сказать иноагент, но я надеюсь, что он таковым не является. Если уничтожить институт сборных, потом заново за короткий срок создать систему будет невозможно, уйдут годы. Как профессионал Максим должен это понимать», – сказал Юдин «Чемпионату».