Кирилл Капризов не уверен, что поедет в Россию в нынешнее межсезонье

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не уверен, поедет ли в Россию в нынешнее межсезонье. Об этом со ссылкой на слова форварда сообщил в своих социальных сетях журналист Майкл Руссо.
Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли уступила «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии.
Капризов в шести матчах серии с «Далласом» забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». Россиянин за всю серию нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре). Капризов впервые в карьере остался без очков в пяти матчах подряд. До этого худшим результатом россиянина дважды были серии из трёх матчей без набранных баллов.
Напомним, Капризов получил травму в начале марта, из-за которой пропустил почти месяц, успев принять участие лишь в последних двух матчах регулярного чемпионата.
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