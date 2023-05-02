Капитан «Рейнджерс» прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

«Каждый сезон в такой ситуации одни и те же ощущения. Ты не знаешь, будет ли снова такая возможность. В завтрашнем дне нет определённости, особенно в НХЛ. Очень неприятно, есть ощущение, что мы упустили свой шанс.

Это хоккей, стоит отдать должное сопернику. Дело не в том, что мы провалились. Их команда хорошо сыграла. Они провели невероятный регулярный чемпионат. «Нью-Джерси» — хорошая команда», — приводит слова Трубы официальный сайт лиги.

Напомним, ранее в Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.

«Нью-Джерси» одержал победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной».