«Сибирь» назначила нового тренера вратарей

46-летний российский специалист Егор Подомацкий стал новым тренером вратарей «Сибири», сообщает официальный сайт команды.

Подомацкий с 2013 года являлся тренером вратарей в молодёжной хоккейной команде «Локо». По ходу регулярного чемпионата сезона-2019/2020 он вошёл в тренерский штаб основной команды «Локомотива». С 2021 года Подомацкий работал тренером вратарей «Локо». По итогам сезона-2022/2023 лучшим вратарём МХЛ был признан его воспитанник, вратарь «Локо» Сергей Мурашов. У молодого голкипера — 11 «сухих» матчей в регулярном чемпионате и лучший в МХЛ коэффициент надёжности 1,58.

Подомацкий является трёхкратным чемпионом России в составе ярославских «Торпедо» и «Локомотива» (1997, 2002, 2003 годы).