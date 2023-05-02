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Рекордсмен «Нефтехимика» Березин покидает нижнекамский клуб

Рекордсмен «Нефтехимика» Березин покидает нижнекамский клуб
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Пресс-служба «Нефтехимика» объявила об уходе из команды защитника Максима Березина. Березин выступал за «Нефтехимик» с 2021 года, куда он перешёл из «Автомобилиста».

В прошедшем сезоне Березин провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и отметился двумя голами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «+2». В плей-офф он принял участие в шести матчах, отдав одну результативную передачу.

Березин — воспитанник «Нефтехимика». Он выступал за клуб с 2009 по 2017 год, после чего успел поиграть за «Авангард» и «Автомобилист», а в 2021 году вернулся в состав нижнекамского клуба.

Березин — рекордсмен «Нефтехимика» по проведённым играм за команду — 469 матчей.

Березин является чемпионом мира среди молодёжи 2011 года.

Нижнекамский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.

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