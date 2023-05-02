ЦСКА продлил контракт с Матвеем Аверочкиным

Московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Матвеем Аверочкиным, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на четыре года, до конца сезона-2026/2027.

Выпускник хоккейной школы ЦСКА провёл три сезона за «Красную Армию» и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги в 2022 году. В сезоне-2021/2022 Матвей дебютировал в ВХЛ в составе «Звезды», а всего провёл за команду 23 матча, набрав в них пять (1+4) очков при показателе полезности «0».

В минувшем сезоне МХЛ Аверочкин провёл 19 матчей в составе «Красной Армии», набрав в них 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6».

Аверочкин выступает в МХЛ с сезона-2020/2021, всего на его счету 159 матчей в лиге, в которых он набрал 84 (37+47) очка.