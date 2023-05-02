«Сочи» заключил контракты с тремя хоккеистами

Нападающий Ильдар Шиксатдаров стал игроком «Сочи», подписав с клубом двусторонний контракт на один сезон, сообщает официальный сайт сочинского клуба.

В завершившемся сезоне в составе «Югры» 28-летний форвард с 50 (20+30) очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ. В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности нападающий провёл 238 игр в регулярных чемпионатах и набрал 64 (33+31) очка. В семи матчах Кубка Гагарина на его счету два (2+0) результативных балла.

Кроме того, сочинский клуб подписал контракты с нападающим Александром Морозовым. Двустороннее соглашение рассчитано на два года. Также «Сочи» заключил однолетнее соглашение с защитником Георгием Бердюковым.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занял последнее место в общей таблице лиги. Сочинский клуб одержал лишь 11 побед в 68 матчах.