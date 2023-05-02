«Амур» подписал контракты с двумя игроками
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Хоккейный клуб «Амур» подписал контракты сразу с двумя хоккеистами, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Хабаровчане заключили контракт на один сезон с Алексеем Волгиным. 32-летний защитник в минувшем сезоне выступал за «Витязь». В составе подмосковного клуба Волгин принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 31 (5+26) очко.
Кроме того, «Амур» заключил однолетний контракт с нападающим Дмитрием Шевченко. 27-летний форвард в минувшем сезоне выступал в составе омского «Авангарда» и казахстанского «Барыса». В составе «Авангарда» Шевченко сыграл 17 матчей, набрав два (1+1) очка. За «Барыс» Дмитрий записал на свой счёт 11 (6+5) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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