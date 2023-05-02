Лучший снайпер «Сибири» Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Российский нападающий Александр Шаров стал игроком уфимского «Cалавата Юлаева», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Сибири» по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах.

В плей-офф Кубка Гагарина Шаров набрал пять (2+3) очков в пяти встречах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Шаров принял участие в 402 встречах, набрав в них 195 (91+104) очков при показателе полезности «-13».

В прошлом сезоне «Сибирь» вылетела в четвертьфинале Восточной конференции Кубка Гагарина от омского «Авангарда», выиграв первый матч, но проиграв четыре следующих.