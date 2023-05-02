В «Салавате» прокомментировали переход Шарова в уфимский клуб

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал переход в команду нападающего Александра Шарова.

«Переговоры были непростыми, мы подключили всех, в том числе тренерский штаб и главного тренера. Беседовали и с агентами, и непосредственно с Шаровым. Мы заинтересовали его, и он сам заинтересовался нашим предложением. В итоге принял наш вариант.

Показать себя хотя бы в одном сезоне и набрать столько очков, сколько у Шарова, – тоже результат. Он стоит того, чтобы на него обратили внимание многие клубы», — приводит слова Чижова официальный сайт уфимского клуба.

Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Сибири» по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах.