В «Салавате» прокомментировали переход Шарова в уфимский клуб
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Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал переход в команду нападающего Александра Шарова.
«Переговоры были непростыми, мы подключили всех, в том числе тренерский штаб и главного тренера. Беседовали и с агентами, и непосредственно с Шаровым. Мы заинтересовали его, и он сам заинтересовался нашим предложением. В итоге принял наш вариант.
Показать себя хотя бы в одном сезоне и набрать столько очков, сколько у Шарова, – тоже результат. Он стоит того, чтобы на него обратили внимание многие клубы», — приводит слова Чижова официальный сайт уфимского клуба.
Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Сибири» по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах.
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