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ХК «Торпедо» обменял Буренова в «Северсталь»

ХК «Торпедо» обменял Буренова в «Северсталь»
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21-летний российский защитник Николай Буренов перешёл в череповецкую «Северсталь», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Буренов перешёл в «Северсталь» из нижегородского «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате Контиенетальной хоккейной лиги Буренов принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, набрав пять (0+5) очков.

Минувший сезон стал для Буренова дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.

«Торпедо» в Кубке Гагарина дошло до полуфинала Западной конференции, проиграв там в четырёх встречах санкт-петербургскому СКА.

Ранее «Северсталь» провела обмен с «Авангардом». В Череповец отправился защитник Тимофей Давыдов. В обратном направлении последовал нападающий Дмитрий Соловьёв.

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