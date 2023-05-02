ХК «Торпедо» обменял Буренова в «Северсталь»

21-летний российский защитник Николай Буренов перешёл в череповецкую «Северсталь», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Буренов перешёл в «Северсталь» из нижегородского «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.
В минувшем регулярном чемпионате Контиенетальной хоккейной лиги Буренов принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, набрав пять (0+5) очков.
Минувший сезон стал для Буренова дебютным в Континентальной хоккейной лиге.
Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.
«Торпедо» в Кубке Гагарина дошло до полуфинала Западной конференции, проиграв там в четырёх встречах санкт-петербургскому СКА.
Ранее «Северсталь» провела обмен с «Авангардом». В Череповец отправился защитник Тимофей Давыдов. В обратном направлении последовал нападающий Дмитрий Соловьёв.
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