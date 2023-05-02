ЦСКА и «Амур» совершили обмен
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Московский ЦСКА и хабаровский «Амур» совершили обмен, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В Хабаровск отправился нападающий Роман Макаров, а москвичи получили денежную компенсацию.
Прошлый сезон Макаров провёл в составе команды МХЛ «Красная Армия», в которой он в 14 встречах не отметился результативными действиями.
Кроме того, Макаров выступал в составе команды ВХЛ «Звезда», в составе которой принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.
Ранее «Амур» подписал контракты сразу с двумя хоккеистами — хабаровчане заключили контракт на один сезон с Алексеем Волгиным, кроме того, «Амур» заключил однолетний контракт с нападающим Дмитрием Шевченко.
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